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GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı yaralı

BOLU HABERLERİ  | 31.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

Bolu'da 3 yolcu otobüsü ve 2 tır ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti kontrollü olarak ulaşıma açıldı - Yaralılardan 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi YARALILARIN SAĞLIK DURUMU BİLGİSİ EKLENDİ

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dağkent mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Mehmet Enis Bilgi idaresindeki Kamil Koç, Yüksel Avcı idaresindeki Metro ve sürücüsü öğrenilemeyen Amasya İtimat'a ait yolcu otobüsleri, Mehmet Korkmaz yönetimindeki tır ile Erol Ünyen idaresindeki hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır da birbirleriyle çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre araçtan yola fırlayan tır sürücüsü Mehmet Korkmaz hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Metro firmasına ait otobüs sürücüsü Yüksel Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkartırken, yolun Ankara istikameti kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan 12'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Yaralılardan Gökhan Köse, Aycan Görkem, Harun Ünyeli, Birol Ünyeli ve Yüksel Avcı ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin tedavisi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir yaralının tedavisi ise İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Otobüs sürücüsü Yüksel Avcı ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anadolu Otoyolu Bolu Zincirleme trafik Kazası

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