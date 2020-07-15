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GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.07.2020 23:14 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, kavgada kullanılan 3 bıçak, 5 kazma sopası, balta ve çapa ele geçirildi GÖZALTI SAYISI VE ÖLENİN KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

Antalya'da, trafikte iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı Kütükçü Köprüsü'nde, trafik ışıklarında bekleyen araçtaki ile marketten çıkan, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçak, sopa, merdane ve hortumun da kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı, bir aracın camları kırıldı.

Grubun yakınlarının da kavgaya karışması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Huni Karadeniz'in (20) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kavgada kullanılan 3 bıçak, 5 kazma sopası, balta ve çapa muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, firar eden 2 kişinin de yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

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