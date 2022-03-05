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GÜNCELLEME 2 - Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü

05.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yahya Kılıç (21) idaresindeki 15 LC 778 plakalı otomobil, Isparta-Burdur-Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Kılıç ile otomobildeki Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş'ın (21) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilden çıkarılan cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazada ölenlerin yakınları hastaneye geldi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobil otoparka götürüldü.

- Cenazeler ailelere teslim edildi

Kazada ölen 4 arkadaşın aileleri ve yakınları, Burdur Devlet Hastanesi morguna geldi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, baba Mehmet Kılıç, Ali Karataş, Abdulkadir Aslan ve Cemal Ocaklı'ya teslim edildi. Bu sırada aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Yahya Kılıç'ın cenazesi Yeşilova ilçesi Kocayaka köyü, Edanur Ocaklı'nın cenazesi Çavdır ilçesi, Recep Aslan ile Kerime Ece Karataş'ın cenazeleri de kent merkezindeki Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gençlerin gezmek için Isparta'ya gittikleri ve dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

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