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GÜNCELLEME 2 - Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

19.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, CENAZELERİN GÖNDERİLMESİ EKLENDİ

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Seyfettin Yılmaz idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 EHA 508 plakalı otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı kaza yerinde yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kurşunlu, Çerkeş, Atkaracalar, Ilgaz ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Hayatını kaybedenlerden Hüseyin İrfan Yazıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a, Osman Yazıcı'nın cenazesi ise Trabzon'a gönderildi.

Kurşunlu Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastaları ziyaret eden Vali Abdullah Ayaz, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ayaz, gazetecilere, üzücü bir hadise yaşadıklarını söyledi.

Otobüsün İstanbul'dan Trabzon'a cenaze götürdüğünü belirten Ayaz, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah hepsine şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalarımızın hemen hemen tamamı sevk edildi. 4'ü burada Kurşunlu'da müşahede altında. Allah beterinden korusun. Trafik kuralları, sürat, emniyet kemeri gibi uyarıları tekrarlıyoruz. Kazayla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor." dedi.

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trafik kazası Çankırı

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