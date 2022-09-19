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  4. GÜNCELLEME 2- Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

GÜNCELLEME 2- Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı

19.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı polislerden biri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi - Saldırganın, olay öncesinde silahla öldürdüğü iki kişinin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor POLİS MEMURUNUN TABURCU EDİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isterken silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan iki polisten biri taburcu edildi.

Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları iki kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada, 2 şüpheli şahıstan G.G. (32) tarafından silahla açılan ateş sonucu iki polis memuru yaralandı.

Saldırganlar yaya olarak kaçarken, haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polisler, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yere attığı poşette mermiler buldu.

Saldırganların açtığı ateş sonucu sokakta park halindeki bir araç da zarar gördü

- Saldırganların kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay yerinde basın mensuplarına açıklama yapan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, rutin uygulama sırasında polis memurlarının kimlik istediğini belirterek, "Kaldırımda kimliklerini çıkarırken ateş ettiler. Polisler yaralandı. 2 kişi yaya olarak kaçtı." dedi.

Bu arada, olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüsünde, saldırganların olayın ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor. Koşan saldırganlardan birinin içinde mermi bulunan poşeti yere attığı da görülüyor.

Öte yandan, yaralı polislerden Ozan Kurutaç'ın sağ çenesinden mermi girdiği, Özgür Karagöz'ün ise sol yanağında sıyrık olduğu öğrenildi. Polis memuru Karagöz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis memuru Kurutaç'ın da hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

- Cenazeler Adli Tıp Kurumunda

Fatih'te polislere yönelik saldırı öncesinde gece arkadaşı E.M. ile amcasının eşi G.G'yi de öldürdüğü, iki kişiyi de yaraladığı belirlenen saldırgan G.G. ile yanındaki kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Adli Tıp Kurumuna getirilen E.M. ile G.G'nin cenazeleri üzerindeki otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul Valiliğinin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.50 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan emniyet ekibine, kimlikleri sorulan 2 şüpheliden biri olan G.G. tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda 2 polis memurunun yaralandığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, G.G. adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü, S.T. (35) ve A.T. (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. 2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

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