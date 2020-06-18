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GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.06.2020 20:55 | Son Güncelleme

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı.

Çevrede bulunan bazı fabrikaların malzemeleri tırlara yüklenerek başka yere taşındı.

Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşları sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı.

Ekipler, 8 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin gönderdiği arazözlerle su takviyesinin yapıldığını aktaran Yılmaz, "20 araç ve 50 personelle yangına müdahale ettik. Elyaf fabrikası olduğundan dolayı yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için büyük bir çaba sarf ettik. Yangının büyük bir kısmını öğleden sonra, soğutma çalışmalarıyla yangını kontrol altına aldık. Yangında yaralanan ve can kaybı olmadı." dedi.

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