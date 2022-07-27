GÜNCELLEME 2 - Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen dedesi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Özerler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tartıştığı üvey babası O.F'yi bıçaklayarak öldüren F.P'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen dedesi A.M, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan dede, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüpheli F.P. ile şüphelinin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen dede A.M'nin polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli F.P. ile dedesi A.M. savcılıktaki sorgulamalarının ardından, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.P. (16) ile üvey babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.P, Okay F'yi bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okay F, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli gözaltına alınmıştı.

