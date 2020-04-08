YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden 3 amatör futbolcunun cenazesi toprağa verildi CENAZE TÖRENİ VE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 amatör futbolcunun cenazesi defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi'nde Yeniköy istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Yusuf Büyük (17) ve Emre Serim (17) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Muhammed Ali Serin (18) ile Ada Batın Gündoğdu (15) çevredeki hastanelere sevk edildi.

Cesetler olay yerindeki incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Gündoğdu, hastanede yapılan müdahaye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Büyük, Emre Serim ve Ada Batın Gündoğdu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Damlar Merkez Camisi'ne getirildi.

Gençlerin cenazeleri, burada sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından Damlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan Emre Serim, Ada Batın Gündoğdu ile Yusuf Büyük'ün Kocaeli'deki amatör takımlarda futbol oynadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
Anahtar Kelimeler:
Başiskele Cenaze Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:07
İkindi
16:45
Akşam
19:39
Yatsı
21:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Deniz Eczanesi
Karamursel
Fatih Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Alkan Eczanesi
Kandira
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Yaşam Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit’te 3 ay boyunca pazarcı esnafından tezgah kirası alınmayacak

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.