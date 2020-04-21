YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Aynı tabuta konulan ikizlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi ADLİ TIP KURUMU SÜRECİ EKLENDİ

Şanlıurfa'da pencereden düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalelere rağmen ikiz kardeşler hayatını kaybetti. İkiz kardeşlerin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından aynı tabuta konularak yakınlarına teslim edildi.

İkizlerin babasının cezaevinde olması nedeniyle cenazeler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Cenazelerin yarın Gaziantep'in Nizip ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizlerden biri öldü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
Anahtar Kelimeler:
Çocuk düşen İkiz pencere Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:35
Öğle
12:29
İkindi
16:11
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Esin Eczanesi
Merkez
Günay Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Mangal Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Suruç’ta korona virüse karşı önlem devam ediyor

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Tegv Yaz Etkinlikleri Sergisi Açıldı

Şanlıurfa Tegv Yaz Etkinlikleri Sergisi Açıldı

Urfa’da kaç sürücü kask taktı?

Urfa’da kaç sürücü kask taktı?

Urfa’nın eski mahalle isimleri

Urfa’nın eski mahalle isimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.