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Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

30.03.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler deponun büyük bölümünü sardı. Yangın ve patlamalar nedeniyle deponun bazı duvarları yıkıldı, parfüm şişeleri fabrikanın dışına düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan depoda parfüm yapımında kullanılan ham maddelerin de bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Çerkezköy osb

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