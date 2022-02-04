GÜNCELLEME 2 - Ümraniye Cezaevinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde, adli hükümlülerin kaldığı koğuşta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen bir infaz koruma memuru ile 13 hükümlü, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın çıkan E Tipi Cezaevindeki hükümlülerin T Tipi Cezaevine nakledildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çevre ilçelerden de bölgeye su tankerleri gönderildi.

Cezaevi önüne gelen bazı mahkum yakınları, yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Çevik Kuvvet ekipleri, cezaevi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, savcılığın cezaevindeki yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

