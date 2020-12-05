GÜNCELLEME (3) - Antalya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem merkez üssü Gazipaşa'nın yanı sıra Antalya merkez ve diğer ilçelerde de hissedildi. Birçok kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerini terk etti.

- "Can ve mal kaybı yok"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Kırsal bölgelerle irtibat halinde olduklarını aktaran Yazıcı, "Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

Jandarma, AFAD ve hastanelere depremle ilgili olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir şey olmadı, inşallah da yoktur. Yaklaşık yarım saat oldu. Şu an can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum söz konusu değil. Yine de kırsal alanı taratıyoruz, Gazipaşa, Alanya ve Manavgat'ta muhtarlarla iletişim kurup, bir durum olup olmadığını soruyoruz. Antalya merkezde bir vatandaşın deprem nedeniyle panik yaşayıp, 2. kattan atladığı bilgisi geldi. Başka bir durum söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, korku duyuyorlarsa evlerinin önüne çıkabilirler. "