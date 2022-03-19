GÜNCELLEME 3 - Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 2'si ağır 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü trafiğe açıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 6 tır, 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 2'si ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı, 14 yaralı ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışması yapılmasının ardından yaklaşık 5,5 saat trafiğe kapalı kalan yolun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Öte yandan Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Düzce Valisi Cevdet Atay da kaza bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu.



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