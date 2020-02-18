GÜNCELLEME - Adana merkezli komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonu: 11 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde, 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 3'ü aktif görevdeki 11'i gözaltına alındı. 8 zanlının cezaevinde olduğu belirlendi.

Polis, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

