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  4. GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

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Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptıkları ileri sürülen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Eğitimli köpeklerle adreslerde yapılan aramada 311 gram esrar, 4,73 gram sentetik uyuşturucu, 4 uçaksavar mermisi ve 7 uzun namlulu silah mermisi ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 63 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Uyuşturucu Operasyonu

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