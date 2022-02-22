GÜNCELLEME - Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Adıyaman Belediyesine ait mazgalların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Yakalanan Ö.B, S.D. ve M.C.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan 7 mazgal belediye ekiplerine teslim edildi.



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