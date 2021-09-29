GÜNCELLEME - Adıyaman'da okul servisinin çarpması sonucu ölen çocuk toprağa verildi

Adıyaman'da okul servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken okul servisinin çarpması sonucu dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uğurcan Geçer'in (11) cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Biraralık Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi olan Geçer'in cenazesi, Yeni Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Geçer'in ailesi, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Biraralık Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, gözaltına alınan okul servisi sürücüsü İbrahim Halil G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı okul servis minibüsü, Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan Geçer'e çarpmış, minibüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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