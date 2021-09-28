GÜNCELLEME - Adıyaman'da okul servisinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil G. idaresindeki 02 S 0441 plakalı okul servis minibüsü, Eski Saray Mahallesi'nde okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Uğurcan G'ye (11) çarptı.

Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan Uğurcan G, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü İbrahim Halil G. gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



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