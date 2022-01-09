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GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu

09.01.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi arama çalışmaları sonucu bulundu.

Çiçektepe köyünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan köy sakinleri, Fahri Arı'nın (48) kaybolduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Olay yerine AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleri sevk edildi.

Gece geç saatlerde başlayan arama çalışmaları, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin de desteğiyle sürdürüldü.

Arı, kaybolduktan 15 saat sonra Ilıca köyü yakınlarındaki arazide bulundu.

Zihinsel engelli Arı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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