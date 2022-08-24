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  4. GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

24.08.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam Vekili Onur Şatıroğlu: - "İlçe genelinde olumsuz bir durum söz konusu değil"

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam Vekili Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremin bazı bölgelerde hafif bir şekilde hissedildiğini belirtti.

112 Çağrı Merkezi'ne deprem nedeniyle herhangi bir çağrı gelmediğini ifade eden Şatıroğlu, "İlçe genelinde olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi.

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