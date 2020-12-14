GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

Antalya'da aralıklarla devam eden yağış nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi, bazı ev ve iş yerleriyle seraları su bastı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da son 24 saatte bu yılki en yüksek yağış miktarı ölçüldü. Kentte havalimanı bölgesine metrekareye 223.2, Muratpaşa ilçesine 161.5, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 129.1 kilogram yağış düştü. Antalya'da ayrıca Kumluca'ya 113.3, Elmalı Orman Sahası'na 99.4, Kemer Ovacık mevkiine 97.6, Finike'ye 96.7, Serik'e 94 kilogram yağış düştü. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 100'ü buldu. - Konyaaltı sahilinde dev dalgalar Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, rüzgarın da etkisiyle sahildeki istinat duvarlarına kadar ulaşırken, denize karışan çamur nedeniyle suyun rengi kahverengiye döndü. Sağanak yağışa aldırış etmeden bazı vatandaşlar sahil bandında yürüyüş yaparken bazıları ise dalgaları fotoğrafladı. - Yollar göle döndü İl merkezindeki Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bir çok kavşakta su birikintileri meydana geldi.

Bazı araçlar yollarda kalırken, yağış nedeniyle maddi hasarlı çok sayıda kaza oldu. Konyaaltı ilçesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir trafik ışığı ise kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. - Kaş'ta istinat duvarı çöktü Kaş ilçesi Çerçiler Mahallesi'nde toprağın gevşemesi sonucu Habesos Evleri sitesine ait istinat duvarı çöktü. Olayda bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı evde hasar oluştu. Polis ve belediye ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı, güvenlik amacıyla bölgeye şerit çekildi. Uğrar Mahallesi'ndeki bazı seralar ve evlerde de su baskınları oldu. Bölgedeki çayın taşması sonucu mahalle yolları ulaşıma kapandı. Kasaba Mahallesi Emrali mevkisinde otlayan koyunların yağmur sularına kapılması önlendi. Hayvanlar, sahipleri ve çevredekilerce bölgeden uzaklaştırıldı. Aynı mahallede yağış, seralardaki mahsullere zarar verdi. - Serik'te seralar su altında kaldı Serik ilçesinde akşam saatlerinde başlayıp yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı.

Kadriye ve Belek mahallelerinde de dün sabah başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Çiftçiler, seralardaki mahsullerin zarar gördüğünü belirtti. Bu mahallelerdeki bazı sitelerin bahçeleri de Acısu Deresi'nin yükselmesiyle su altında kaldı. Deredeki taşkından Serik-Belek yolu üzerindeki muz seraları da etkilendi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki tahliye çalışmaları sürüyor. - Kumluca'da dereler taştı Kumluca ilçesinde gece saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Yavuz Sultan Selim, Baysı ve Üleşik derelerinin su seviyesi yükseldi. Taşkın dolayısıyla Kum ve Göksu mahallelerinde bazı ev ve iş yerleriyle seralarda su baskınları meydana geldi. Göksu Mahallesi'ndeki portakal ve nar paketleme fabrikası sular altında kaldı. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu kanallarındaki tıkanıkları gidermek için çalışma başlattı. İlçe merkezinin yanı sıra kırsal kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Karacaören Mahallesi'nde bazı köprülerde hasarlar oluştu. Ortaköy Mahallesi'nde ise bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

- Kemer'de taşkın meydana geldi, ağaçlar devrildi Kemer ilçesinde de etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, nedeniyle bazı cadde, ve sokaklar ile tarım alanları suyla kaplandı. Bazı ev ve iş yerlerini su basan ilçede, Çıralı ile Olympos'u bağlayan köprünün tıkanması sonucu taşkın meydana geldi. Yağışın etkisiyle yollara düşen kaya parçaları Kemer Belediyesi ekiplerince temizlendi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Belediye olarak teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Tüm ekiplerin mesai saati gözetmeksizin sahada olduğunu kaydeden Topaloğlu, "Bazı iş yerlerinde su baskınları oldu. Tarım alanları suyla doldu. İlçemizde bazı yerlerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Ekiplerimiz ağaç devrilmesi nedeniyle kapanan yolları kısa sürede içinde açtı. Ekiplerimiz her türlü önlemi almaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın da tedbir almasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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