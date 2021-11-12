GÜNCELLEME - Antalya'da kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilo altınla kaçan zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR/ Antalya'da kuyumcu çalışanını silahla öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması kapsamında Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda bir aracı durdurdu.

Sürücü S.Ö'yü gözaltına alan ekiplerin araçta yaptıkları aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, bir kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından zanlının 29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ün ölümüyle sonuçlanan silahlı soygunun faili olduğu belirlendi.

S.Ö, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim'de Antalya'da kuyumcu Abuzer Atakan Gür'ü vahşice katleden ve kamuoyunda derin bir üzüntüye neden olan silahlı soygun olayının firari şüphelisi şahıs, ekiplerimizin duyarlılığı neticesinde para, altın, silah ve ekipmanla Afyonkarahisar'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Başka bir kuyumcu soygununun da faili çıktı

Şüpheli S.Ö'nün 17 Ekim 2020'de Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki kuyumcudan sahte motosikletli yunus timi üniformasıyla gerçekleştirilen soygunun da faili olduğu belirlendi.

Zanlının gösterdiği derede yapılan aramada üniforma, silah ve malzemeler bulundu.

Kasten yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı şüphelinin eşi ve erkek kardeşi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Öte yandan çok yönlü devam eden soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

- Olay

29 Ekim'de Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurmuş, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçmıştı. 112 Acil Servis ekibince Gür'ün hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

