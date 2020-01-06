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  4. GÜNCELLEME - Antalya'da şiddetli yağış

GÜNCELLEME - Antalya'da şiddetli yağış

ANTALYA HABERLERİ  | 06.01.2020 16:52 | Son Güncelleme

Serik ilçesine metrekareye 174 kilogram yağış düştü - Manavgat Irmağı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı YAĞIŞ MİKTARI VE GELİŞMELER EKLENDİ

Antalya'da geceden bu yana etkili olan sağanakta metrekareye 174 kilogram yağış düştü.

Kentte gece başlayan yağış, zaman zaman etkisini artırıyor. Kentin bazı bölgelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Yolda kalan araçların sürücülerine, trafik polisleri yardım etti.

Kent sakinlerinden bazılarının, Konyaaltı Sahili'nde oluşan yüksek dalgalarla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz." dedi.

- Serik'e 174, Manavgat'a 138 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Antalya'da en yüksek yağışı Serik ile Manavgat ilçeleri aldı. Son 24 saat içinde Serik'e metrekareye 174 kilogram, Manavgat ilçesine 138 kilogram yağış düştü.

İbradı ilçesine metrekareye düşen yağış miktarı ise 103 kilogram oldu.

Manavgat Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Şelalenin seyir teraslarının bir bölümü sular altında kalırken ırmak kenarındaki kafeteryalara da su doldu.

Gazipaşa ilçesinde iş yeri ve otopark alanını su bastı. Bazı caddeler trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri su tahliyesi çalışmalarına devam ediyor.

Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Muğla Yağış

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Muratpasa
Cansu Eczanesi
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Düzgün Eczanesi
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İbrahim Özer Eczanesi
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