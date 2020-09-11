YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran baba ile oğlu yakalandı

GÜNCELLEME - ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran baba ile oğlu yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 19:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da yakalanan zanlılardan oğul tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da banka ATM'lerine kopyalama düzeneği koyarak başkalarının hesabından para çektikleri iddia edilen ve İstanbul'da gözaltına alınan oğul tutuklandı, baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki ATM'lere kart kopyalama düzeneği kurarak para çeken şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin örgütlü şekilde ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatı ve küçük kameralar sayesinde yüzlerce kişinin kart bilgilerini kopyaladığını ortaya çıkaran ekipler, zanlıların Samsun'da 18 ATM'ye aparat taktığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, örgütün elebaşları olduğu belirlenen baba R.Y ve oğlu H.Y'yi İstanbul'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. tutuklandı, R.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Balıkesir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Balıkesir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Samsun Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
12:36
İkindi
16:10
Akşam
18:59
Yatsı
20:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Medis Eczanesi
Ilkadim
Yaşar Doğu Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.