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Aydın açıklarına itilen düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı

14.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası açıklarındaki arama çalışmaları sürüyor

Aydın açıklarına itilen düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı

Yunanistan unsurlarınca Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarına itilen iki lastik bottaki düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldı, 4'ünün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki lastik bottaki 38 yabancı uyrukluyu kurtardı. Bölgede 4 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, denizde başka düzensiz göçmen olma ihtimaline karşı başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde eşiyle tedavisi süren Liberya uyruklu İbrahim Camara, gazetecilere, "Yunanistan askeri, polisi bizi durdurdu. Telefonlarımızı, eşyalarımızı aldılar, dövdüler bizi. Sonra bizi bilmediğimiz yere götürdüler. Küçük bir bota 25 kişi bıraktılar, hepsi denize düştü." ifadelerini kullandı.

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