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GÜNCELLEME - Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Cinayet şüphelisi ve beraberindeki kişi, Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince yakalandı - Öldürülen suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un, Azerbaycan uyruklu zanlıyı, koruma olarak tuttuğu öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, korumalığını yapan kişi tarafından silahla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, "Lotu Quli" lakaplı Salifov, Serik ilçesindeki bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin, Salifov'un kendisine koruma olarak tuttuğu kişi olduğu belirlendi.

Cinayet şüphelisi ve aracındaki kişi, kaçış istikametinin bildirilmesi üzerine, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürülen Azerbaycan uyruklu şüpheliler, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek.

Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Salifov'un cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı değerlendiriliyor.

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