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GÜNCELLEME - Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 8 gözaltı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.01.2021 14:17 | Son Güncelleme

GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan çalışmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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