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  4. GÜNCELLEME - Başkentte FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNCELLEME - Başkentte FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

15.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 17'si yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı.

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla operasyonel hat üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerden 17'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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