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  4. GÜNCELLEME - Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu

GÜNCELLEME - Bingöl'de kayıp yaşlı adamın cesedi toprağa gömülü bulundu

27.06.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 79 yaşındaki kişinin cesedi, toprağa gömülü bulundu.

Dün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik K. için ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti.

Yapılan incelemede cesedin Teyfik K'ye ait olduğu belirlendi.

Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Teyfik K'nin cesedi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, araştırma neticesinde M.K'yi (15) olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğiyle evinde yakaladı.

M.K'nin sorgusunda Teyfik K'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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