YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. ,Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hafif yaralandı

,Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hafif yaralandı

21.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mengen'deki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 7 işçiden 6'sının tedavisi tamamlandı.

,Bolu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi hafif yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gökçesu beldesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında kömür çıkarıldığı sırada tahkimat direğinin kırılması nedeniyle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üzerlerine kömür ve ağaç parçaları düşmesi ile çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle yaralanan Murat S, Yıldırım H, Ramazan D, İsmail Y, Mehmet Y, Olcay K. ve Tugay K. mesai arkadaşlarınca ocaktan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçiler, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu İzzet Baysal ve Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, dizlerinin arka kısmında yanıklar oluşan İsmail Y, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, üretimin geçici olarak durdurulduğu ocakta inceleme yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da cips paketine uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandıBolu'da cips paketine uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyorTokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Bursa’da ‘sarı altın’ ekimi başladıBursa’da ‘sarı altın’ ekimi başladı
Anahtar Kelimeler:
Bolu Mengen izzet baysal

Bolu Namaz Vakitleri 21 Mart Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
13:06
İkindi
16:31
Akşam
19:13
Yatsı
20:32
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.