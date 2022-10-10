GÜNCELLEME - Bolu'da menfeze düşen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

Bolu'da otomobilin menfeze düşmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Haydar K. yönetimindeki 14 AAK 547 plakalı otomobil, Avdan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak menfeze düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ile babası Mehmet K (61), ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza yerine ekiplerden önce gelerek yaralılardan birinin ısrarla aranan cep telefonuna cevap veren bir gazeteci, kazaya ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin arayan kişiye bilgi verdi.

