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GÜNCELLEME - Bursa'da 47 hırsızlık olayını aydınlatan jandarma suç şebekesini çökertti

10.02.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde, 47 adresten hırsızlık olayını aydınlatan jandarmanın yakaladığı 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, son dönemde yaşanan ev, iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık ile haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü unsuru ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan özel ekip, kırsal bölgelerde yaşanan olaylara ilişkin güvenlik kamerası kaydı veya görgü tanığı bulunmamasına, şüphelilerin kullandığı araçlarla ilgili herhangi bir tespit olmamasına rağmen istihbari çalışma yürüttü.

Çalışmalar sırasında Orhangazi ilçesi Cihanköy Mahallesi'nde bir Fransız'a ait 1 milyon lira değerindeki VIP minibüsün çalındığı ihbarının gelmesi üzerine ekipler bu aracı takibe aldı. Hırsızlıktan dokuzar suç kaydı bulunan S.Ç. (29) ve V.B. (30) ile 11 suç kaydı olan Ö.A. (24) gözaltına alındı. Minibüsün, V.B. ve Ö.A. tarafından çalındığı, zanlıların plakaların bazı harf ve rakamlarını bantlayıp değiştirerek hırsızlıklarda kullandıkları belirlendi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda savcılık kararıyla S.Ç'nin evindeki depoya yapılan baskında, çok sayıda televizyon, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, elektronik eşya, ev eşyası, enerji nakil kablolarının aralarında olduğu 233 parça çalıntı malzeme, 26 gram metamfetamin ile 30 kenevir tohumu ele geçirildi.

Çalıntı minibüsü 40 bin lira karşılığında parçalamak üzere aldıkları anlaşılan ve şüphelilerin cezaevinden arkadaşları olduğu belirtilen Y.Y. (33) ve Y.Y. (22) de Yıldırım ilçesinde yakalandı.

Orhangazi ve İznik'te 2019'dan bu yana 47 faili meçhul hırsızlığın şüphelileri olduğu belirlenen ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, V.B, Ö.A, Y.Y. ve Y.Y. tutuklandı.

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