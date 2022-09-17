GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Şükriye Mahallesi ile Belenoluk mevkisi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine kısa sürede Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 12 helikopter, 5 uçak, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, dozer, greyder, komuta aracı ve 150 personelle müdahale edildi.

Yerleşim yerinden uzak bir mevkide etkili olan yangın, büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

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