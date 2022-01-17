GÜNCELLEME - Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor.
Organize sanayi bölgesinde tekstil yardımcı kimyasalları üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman tesiste patlamalar yaşandı.
Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan bazı işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini anlatan Vali Canbolat, "Kimyasal bölümde yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Diğer bölümlerde yangını söndürme çalışmaları sürüyor." dedi.
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