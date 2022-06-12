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  4. GÜNCELLEME - Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 24 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Bursa’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 24 kişi gözaltına alındı

12.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan 24 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Yıldırım ve Gemlik ilçelerinde bir araya gelen kişilere, Bursa Valiliğinin, 9-15 Haziran tarihlerinde il genelinde açık ve kapalı yerlerde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinlikleri yasakladığını hatırlatarak dağılmaları ikazında bulundu.

Gemlik ve Yıldırım'da polisin uyarısına rağmen dağılmayan 24 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüş için Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede toplanan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve beraberindeki bazı kişiler ise bir süre bekledikten sonra bulundukları yerden ayrıldı.

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