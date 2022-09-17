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GÜNCELLEME - Bursa’da metroda bıçaklanan kişi ağır yaralandı

17.09.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Bursa’da metroda bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa'da metroda yolculuk sırasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İş yerinden çıktıktan sonra evine gitmek için metroya binen Deniz T. (30) ile diğer yolculardan E.E. (22) arasında "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüdü.

E.E, cebinden çıkardığı bıçakla Deniz T'yi karın ve kol kısmından yaraladı.

Ataevler Metro İstasyonu'nda yolcuların yardımıyla perona alınan Deniz T. için 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Deniz T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan E.E. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da metroda bıçaklanan kişi ağır yaralandı

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