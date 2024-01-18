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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

AA AA
18.01.2024 10:38 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belediyedeki imarla ilgili konularda rüşvet iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışması kapsamda, bir inşaat firmasınca, ilçede nisan ayında oturumun başlaması planlanan yaklaşık 8 milyar lira değerindeki toplam 140 lüks villanın, temellerinin kazılmadan yapıldığını tespit edildi.

Zorunlu olan fore kazıkları çakılmayan, sismik kontrolleri gerçekleşmeyen ve yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadığı anlaşılan villalarla ilgili sahte rapor düzenlediği tespit edilirken, üniversite öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti raporu ile 2 ayrı keşif raporuna göre de belediye görevlilerinin maddi menfaat karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu Başkan Yardımcısı N.S. ve İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç'nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira ile 8 tam, 2 yarım ve 43 çeyrek altın ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonu

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