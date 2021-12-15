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  4. GÜNCELLEME - Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

GÜNCELLEME - Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

15.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİNİN ZİYARETİ İLE FİRMA YETKİLİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasının makine dairesinde yangın çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine alevlere müdahale eden Çorum Belediyesi ve OSB Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ile fabrikayı ziyaret ederek, yangın hakkında bilgi aldı.

Fabrika müdürü Çetin Mengüç, gazetecilere, yangından ürettikleri ürünlerin etkilenmediğini, makine aksamında hasar meydana geldiğini söyledi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Mengüç, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

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