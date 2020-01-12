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  4. GÜNCELLEME - Çorum'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Çorum'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

ÇORUM HABERLERİ  | 12.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartmanda Adil A. (51) ile eşi Evrim A. (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Adil A, mutfaktaki bıçakla eşi Evrim A'yı karın ve sırt bölgesinden bıçakladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Evrim A'nın, ameliyata girmeden önce polislere, ilk önce mutfakta bıçağın üstüne düştüğünü söylediği ancak daha sonra eşi tarafından bıçaklandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Adil A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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