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GÜNCELLEME - Denizli'de balık avladıkları derede kaybolan iki kişinin cenazeleri bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.05.2020 19:54 | Son Güncelleme

CENAZELERE ULAŞILDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde balık avladıkları derede kaybolan iki kişinin cenazelerine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Muslugüme Mahallesi'nde yaşayan ve öğle saatlerinde Akçay Deresi'ne giden amca çocukları İbrahim Onluk ve Mustafa Onluk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma bölgede arama çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine itfaiyeye bağlı su altı ekibi katıldı. Bölgeye bir sağlık ekibi de sevk edildi.

Debisi yüksek noktalarda itfaiye su altı ekibi, bot yardımıyla arama çalışması yaptı. Balık adamlar, dere yatağında yaptıkları aramalar sırasında iki kişinin cesedine ulaştı.

Ekiplerce kıyaya çıkartılan cenazeler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıdı.

Bu arada, arama kurtarma çalışmalarını Akçay Deresi kıyısından takip eden ve bazıları zaman zaman sinir krizi geçiren İbrahim ve Mustafa Onluk'un yakınları, cesetlerin bulunması üzerine büyük üzüntü yaşadı.

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