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GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 05.02.2020 18:55 | Son Güncelleme

Rüzgarın etkisiyle bir binadan düşen cam parçaları, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu - Pamukkale ilçesindeki bir binanın çatısından parçaların araçların üzerine düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı PAMUKKALE İLÇESİNDEKİ OLAY EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı bir iş merkezinden, rüzgar nedeniyle kopan cam parçaları, 2 kişinin başına düştü. 112 Acil Sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Bazı mahallelerde ağaçlar, rüzgarın etkisiyle devrildi. Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile Bağbaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan teleferik, hizmet veremedi.

Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde bulunan 2 minarenin cam kubbesi rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, binaların çatılarından düşen parçaların toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kopan çatı parçası 5 araca zarar verdi

Pamukkale ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında güneşlik amacıyla bulunan alüminyum sundurma, gürültüyle caddenin ortasına düştü.

Bu sırada park halindeki 5 araç, kopan parçalar nedeniyle zarar gördü. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri önlem alıp caddeyi trafiğe kapattı.

Çatı parçasının düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde çatı parçasının düşmesi ve çevredekilerin korkuyla kaçması yer alıyor.

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Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
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Kabayuka Eczanesi
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Üniversite Eczanesi
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