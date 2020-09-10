YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. GÜNCELLEME - Düzce'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü

GÜNCELLEME - Düzce'de sürücüsü kalp krizi geçiren otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü

DÜZCE HABERLERİ  | 10.09.2020 01:37 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde karşı yönden gelen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.

Dokuzdeğirmen köyü yolunda seyreden Hakkı Keskin idaresindeki 81 FM 887 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Kenan Baştımar yönetimindeki 81 AN 076 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine Düzce, Cumayeri ve Çilimli itfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada direksiyonda sıkışan otomobil sürücüsü Keskin'e sağlık ekiplerince bulunduğu yerde uzun süre kalp masajı yapıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Keskin, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Keskin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü Baştımar ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
CHP’nin kuruluş yıldönümü Kuşadası’nda kutlandı
CHP’nin kuruluş yıldönümü Kuşadası’nda kutlandı
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi
Yaralanan hastanın ameliyatına Ağrı Sağlık Müdürü girdi

Düzce Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
12:57
İkindi
16:31
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Düzce Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Ebru Eczanesi
Merkez
Melen Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
Yağmur yağdı kazalar kaçınılmaz oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Düzce Üniversitesinde kalbi durdurmadan ameliyat
Düzce Üniversitesinde kalbi durdurmadan ameliyat
Posta Kutuları Şaşırttı
Posta Kutuları Şaşırttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.