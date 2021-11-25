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GÜNCELLEME - Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı

25.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında avukat, müfettiş, uzman, akademisyen ve memurların da bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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