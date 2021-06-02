GÜNCELLEME - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçtaki 3 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araçtaki S.Y, Y.B.Ç. ve T.K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçtaki aramada 262 gram sentetik uyuşturucu, cam uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B.Ç tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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