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GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

27.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Alex"in yardımıyla arama yapan ekipler, 110 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Elazığ uyuşturucu operasyonu

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