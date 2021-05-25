GÜNCELLEME - Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

Açıklamada, "Esrar elde etmek maksatlı yasa dışı kenevir yetiştiriciliğinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3 bin 644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır." bilgisi verildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca, yapılan aramalarda, 210 kapalı alan esrar üretim düzeneği, 36 kilo 467 gram esrar, 1301 kök kenevir bitkisi, 1811,5 gram skunk, 4 mililitre likit esrar, 14,59 gram sentetik kannabinoid, 26 tablet, 40,88 gram metamfetamin, 2,78 gram kokain maddesi, 1,5 gram eroin maddesi, bir gram ketamin, 1232 gram kenevir tohumu, 94 sentetik ecza, 48 hassas terazi, 52 madde kullanımına yarayan aparat, uzun namlulu tüfek, 26 tabanca, 13 tüfek, 2 bin 124 fişek, 14 litre kaçak alkol ve 52 bin 565 lira ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

