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GÜNCELLEME - Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

20.06.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari Şemdinli Akbal köyü kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari Şemdinli Akbal köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerince başlatılan Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, dün 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte M-16 piyade tüfeği, AKS-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "Terör abluka altında" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, jandarma ve korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere 'Hayır' diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Eren/Abluka-2 Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda dün ilçe kırsalında icra edilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda M-16 piyade tüfeği, bu silaha ait 120 fişek, AKS-47 piyade tüfeği, bu silaha ait 120 fişek, 10 şarjör, 3 el bombası, el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 2 antitank roket başlığı, zaman ayarlı 3 patlayıcı düzeneği, 4 elektronik el yapımı patlayıcı alıcı düzeneği, 400 gram plastik patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 1,5 litrelik 4 pet şişe içinde patlayıcı, 18 elektrikli fünye, 24 sensörlü kablo, 2 termal şemsiye, 40 pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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