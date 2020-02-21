YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. GÜNCELLEME - Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 21.02.2020 22:26 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. 12 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY soruşturması Adliye Erzurum Operasyon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:34
İkindi
15:34
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Gez Eczanesi
Yakutiye
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.