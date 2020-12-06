GÜNCELLEME - Erzurum'da eski eşi ve iki kızını silahla öldürüp kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı

Erzurum'da eski eşi ve iki kızını tabancayla öldüren, polisleri görünce caddede başına silah dayayan zanlı yaralı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Raci A. (43), boşandığı eşi Gülçin K'nin (50) Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'taki evine giderek çocuklarıyla görüşmek istedi.

Raci A, çıkan tartışma sırasında Gülçin K. ile evdeki çocuklarına tabancayla ateş açtı.

Kaçmaya çalışırken sırtına iki kurşun isabet eden Gülçin K. ile sırtından 3 kurşunla vurulan kızı Cansu A. (17) olay yerinde öldü, diğer kızı Burçin A. (24) göğsü ve kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine özel harekat ekibinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşadığı anlaşılan Burçin A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Kısa sürede bölgeye ulaşan polis zanlıyı takibe aldı

Saldırının ardından kaçan Raci A'nın yakalanması için kısa sürede bölgeye ulaşan özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu polislerce operasyon başlatıldı.