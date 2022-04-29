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  4. GÜNCELLEME - Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

29.04.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANMASI VE SUYA KAPILAN KADININ CENAZESİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan 2 kişiden birinin cesedi bulundu.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde dün 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan kadın ile kocasını arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibinin katıldığı çalışmada, Sevinç Bulut’un cansız bedenine ulaşıldı.

Suya kapılan aynı araçtaki Bulut'un eşi Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları drone desteğiyle devam ediyor.

- Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, dün Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal Bulut ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ekipleri çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personelinin cesedine ulaşmıştı.

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